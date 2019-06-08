中教準備40億併購高等院校

保持30%盈利派息政策

莫貴標表示，集團上市首年已完成收購4間學校，新增7.5萬名學生，因此總體學校數目增至8間，學生數目高達15.6萬名。集團原來目標是用3年將學生數目增至20萬名，現在看來目標可提早完成，目前正待完成另一宗學校收購。原有8間學校到2021年可提供自由現金流約10億元。集團續物色本科校作購併對象，首選在廣東省，另會留意山東省的發展機會，並且看重經營學校的質量，在接手後透過提高效率、中央採購及改善課程設計，改善學校運作，而非靠短期盈利及削減成本支持運作。

雖然中教上市時集資所得的26億至27億元大抵用畢，但是莫貴標表示，集團尚有18億元資金，加上2億美元借貸額度，及較早前向國際金融公司提款1.33億美元，共有40億元可供收購。按每間學校最少投資約10億元計，集團尚可增購3至5間學校。該集團會保持將30%盈利用作派息的政策。

另外，中教與惠理集團（0806）旗下公司成立40億至50億元的基金，莫貴標稱，首階段會融資20億元，中教及惠理各自投入2.5億及3.7億元，希望在今年底落實運作，收購目標是10億元或以下的學校。基金年期5年，可延續兩年，並由中教負責管理學校，日後期望吸納如保險界等長線投資者，中教本身亦可取得學校的優先購買權。中教及惠理組成一般合伙人，按基金資產值收取2%費用，另按學費收入取得5%至12%收費，若然基金將項目脫手時超過內部回報率15%則另有分成。投資項目的公平值變化亦可綜合入帳。目前學費佔集團整體收入約91%至92%，住宿費則佔7%。

畢業生就業率逾九成

增學校叫座力

雖然教育股不時受到教育政策變動影響而令股價波動，但莫貴標指出，內地政策大抵支持高等教育，高等教育機構亦可以盈利性機制運作。同時，中教已與2000家企業合作開發課程，內容着重實用，因此可以保持畢業生就業率在九成以上，增加學校叫座力。中教周四收市報11.7元，較2017年底招股價仍升81%。

明報記者 陳偉燊