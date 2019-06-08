日本開賭推遲 恐與澳門續牌撞期

注意日本文化着重好客之道

羅兵咸永道（日本）高級經理（綜合度假村領隊）寺田康宏明言，日本推出綜合度假村整備法，讓綜合度假村總樓面的3%設有賭場，以及開設更多餐飲、消費、會展元素，吸引遊客留日消費。他預期「日後在法律上不會再有大改動，但是隨着原定在7月份成立博彩監控局的時間表推後，將無可避免令日本起步時，同時面對澳門重續賭牌或重新競投，甚至新加坡賭業啟動新一輪投資撞期」，這對有意參與日本市場的外國博彩業界如何兼顧帶來挑戰。

大型項目建設費料漲價至300億美元

寺田康宏續稱，隨着在日的年輕一族已較少玩彈珠機，若日本最終在少數地方設有綜合度假村，賭場又能夠帶來好玩的氣氛，配合不少非博彩設施，有望吸引本地民眾。他又提醒：「有意進軍日本的外資業界若要成功，有必要實現本地化及日式運作，特別是日本人看重款待客人，新設施除了要獲得良好服務，亦講究質素及好的價錢。」

日本醞釀開賭至今20年，日本博報堂株式會社的綜合度假村專家栗田朗預期，最快在2025年有首個綜合度假村面世，並會先在3個城市發展起來。但是礙於7月份日本參議院舉行選舉，因此開發綜合度假村的討論相信會延後。經過多年歲月蹉跎後，他預料大型的綜合度假村建設費可能漲價至200億至300億美元，不過，在芸芸不同類型的度假項目選擇中，他預期當地民眾會歡迎感覺嶄新的綜合度假村出現。

研究日本綜合度假村發展的GreenbergTraurig東京法律事務所管理合伙人石川耕治，預期需時3至5個月才落實綜合度假村的具體事宜。由於今次日本嘗試以最高的「認識客人及反洗錢標準」推動綜合度假村計劃，要求項目內需具備中央政府批准的會展（MICE）設施，因此他估計一般細城市不易應付，最終只有大阪等大城市可發展。