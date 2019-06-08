地王頻現 再傳收緊信貸

【明報專訊】受「地王」再現影響，上月底內地再傳收緊房企融資以遏制搶地情况，包括限制債券及資產抵押證券（ABS）產品等，本港上市的旭輝（0884）傳出受影響。不過旭輝其後澄清尚未收到相關書面通知，資本市場業務暫無異常。花旗指在部分一二線城市土地市場過熱下，內地信貸或加強調控為市場降溫。
傳集資受影響 旭輝澄清未收通知
花旗提到，在首4個月一二線城市地價已按年升18%，相比依賴公開拍賣地皮，房企拿地更趨多元化，以增加土地儲備，包括城市更新、一級開發、利用母企資產等，以保證新土儲低於市價兩成至三成，帶來更多利潤空間及彈性去補充土儲，整體內房首季土地收購只佔銷售額約28%。
雖然地王惹來信貸收緊的疑慮，但投行及房企老闆仍認為在中美貿易戰的影響下，宏觀經濟一旦放緩，房地產將再起支撐作用。當中內房龍頭之一融創中國（1918）主席孫宏斌早前出席公司股東大會後向大摩表示，相信在中美貿易戰緊張情况下整體信貸寬鬆環境將持續，中國地方政府會維持樓市穩定以支持增長。在近期賣地市場熾熱不免出台一些收緊融資情况，融創自4月底停止在公開市場拿地，只繼續一些未完成的併購案。中金報告指短期外圍環境的不確定因素及國內金融防風險、中小銀行去槓桿等措施，可能對板塊情緒帶來影響，但中長期看，在基本及政策面上整體仍平穩，房企銷售、盈利增長仍有保證。