大行料中央支持 內房銷售將好轉

「住房不炒、因城施策、一城一策」成為近年內地樓市政策基調，中央政治局在4月亦重申此立場，又說明指標是依照「月度分析、季度評價、年度考核的要求」，意味着短線的波動並不成為政策鬆緊的考核標準，反而全年綜合價格才更重要。「穩」字當頭令市場對政策憂慮解除，內房銷售亦隨之起動，不少中小型內房如奧園（3883）、時代（1233）首4個月合約銷售分別增長36%及21.7%，最新5月份兩家公司繼續走勢，前者首5月銷售仍升35%，後者仍穩增26.5%。

龍頭恒大首5月銷售跌幅收窄

至於龍頭房企如中國恒大（3333）急起直追，由首4個月合約銷售按年仍跌16%，最新公布5月份合約銷售升28%至535.3億元（人民幣‧下同），恒大首5個月合約銷售的跌幅已收窄至8.9%。

按首5個月銷售數據看來，上市內房平均只完成全年目標三成至三成半，要達成年初提出的銷售目標按年增長一成至三成似相去甚遠，但內房一向側重下半年銷售，故大行均預期內房會在下半年集中推貨，將按計劃甚至超額完成目標。

對於內房5月份銷售優於預期，花旗點出房企依賴加速推售新盤而成功抵消市場悲觀情緒及銷售率轉弱問題。該行指上市內房5月份合約銷售增長按年達到21%，以及已鎖定了36%的全年目標銷售額，預料內房活躍推盤將成為6月份銷量的後盾，以減低銷售率轉弱及在4及5月因「因城施策」政策出台帶來的悲觀市場情緒的影響。

野村：次季內房銷售增長或達20％

野村指5月及6月數據或受到2018年高基數影響而出現放緩，但認為今年第2季內房按年銷售增長仍有可能達20％，大部分房企仍按部署推盤以超額完成全年目標。

近期內房股表現牛皮，花旗認為板塊短線或因銷售放緩變得波動，除非外圍或信貸前景逆轉，但該行相信受到內房股中期業績放榜支持，板塊將在6至8月跑出。野村認為，在外圍不確定因素下，7月底中央政治局會議政府立場將更傾向支持房地產市場，相信可成板塊催化劑。