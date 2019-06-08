一周1365億流入債券基金

《金融時報》報道，截至6月5日的一周新興市場及非投資級別債券基金均錄得淨流出。股票基金亦有10億美元淨流出，令今年以來股票基金累計錄得1550億美元（1.2萬億港元）淨流出。聯儲局主席鮑威爾本周二談到中美貿易衝突時說，聯儲局將「採取適當行動」維持經濟擴張，向市場發出強烈信號他願意考慮減息，令資金進一步湧入債市。2年期國債孳息在周二一度跌至1.76厘，遠低於現時聯邦基金利率2.25至2.5厘，至昨天2年期債息仍在1.87厘左右徘徊。

《金融時報》報道又指市場相信聯儲局快將減息，令資金從浮息回報的債務基金（Loan Fund）撤走，截至周三的一周有14億美元（109.2億港元）淨流出債務基金，是今年1月首周以來最大規模流走，因為若聯儲局減息債務基金回報亦會遞減。德國商業銀行分析員Alexander Kr￼mer指聯儲局準備按特朗普的要求減息，無論是美國自己引發的貿易衝突及不斷下跌的通脹率，都為聯儲局減息提供理據。