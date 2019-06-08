中美下階段以貨幣政策應對貿戰

廖群表示，從本周聯儲局及人行相繼放話來看，兩國在下一階段都將以貨幣政策應對貿易戰。他認為中國未必在短期內減息，至少在美國減息前不會減，但中國公開市場操作的工具相當多，降準空間亦不小。他指現時大型銀行存準率為13.5％，中小型銀行為11.5％，小規模農商行也有8％，對比國際標準不算低。

中國下周起公布數據 5月新貸料勝4月

上海商業銀行研究部主管林俊泓指出，美國前幾年一直加息，為免加劇資金外流，中國一直避免採用減息這項措施。現時美國亦在醞釀減息，如果加上通脹下跌，中國將有更大的空間去減息。他又認為，人行會否在短期內便採用貨幣政策工具，很視乎下周陸續公布的5月份中國經濟數據，他估計數據並不理想。

下周一中國將公布5月進出口數據，市場普遍預期按美元計會出現倒退，但新增人民幣貸款及全社會融資等數據，預計會較4月份佳。