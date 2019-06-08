易綱：中國有充足空間減息降準 晤美財長前突放鴿 人幣跌穿6.96

明報記者 廖毅然

易綱接受彭博社訪問，承認貿易戰可能會給人民幣帶來暫時的貶值壓力，但「噪音」過後，人民幣將回歸穩定。被問到人民幣是否有紅線，他說不認為這是一個重要問題，「不認為某一個具體數字會比另一個更加重要」，更指出人民幣匯率是一個連續和平滑的數字，完全是由市場主導，由市場供求決定，中國央行已經很長時間沒有干預匯市，並希望持續不干預。他強調，人民幣增強彈性對於中國乃至全球經濟都有好處，「我們將繼續採用這種市場化機制」。

指人幣增強彈性利中國及全球經濟

除談及人民幣外，易綱亦強調，如果中美貿易戰惡化，中國有足夠的政策空間應對。他指出，貿易談判能否繼續或有所進展，是由雙方決定的，但目前充滿不確定性和困難，「如果事態惡化，我們在利率、存款準備金率上有充足的空間，我們有豐富的貨幣政策工具箱」。

市場料棄守「7算」 離岸人幣急挫

市場認為易綱的言論代表中央不再守住「7算」重要關口，昨日早段離岸人民幣跌200點子（1元等於10,000點子）至6.94水平，下午歐洲時段最多跌353點子至6.9625，是去年11月以來最低，至晚上在6.95水平徘徊。彭博社模擬的中國外匯交易中心（CFETS）人民幣指數跌至93.18水平，是1月初以來最低，即使本周人民幣兌美元匯價走平，因美匯指數下跌，人民幣兌一籃子貨幣的CEFTS指數亦被拖低。

分析：人幣短期內或有不尋常波動

德國商業銀行新興市場高級經濟師周浩表示，易綱的言論相當值得關注，市場將觀望他在本周末與梅努欽的會面結果，再視乎下周一在岸人民幣的中間價水平而觀察未來匯率走向。他相信市場要做好準備，人民幣短期內或會有不尋常波動。

自上月初美國總統特朗普突宣布向中國加徵關稅後，中央官員最初仍強調要保持人民幣匯率穩定，堅守7算，但至上月底人行前行長周小川率先指出，不必過分關注整數位，市場已猜測中央態度或有轉變。

中信銀行國際首席經濟師廖群認為，這代表中央對「破7」的容忍度加大，但不代表短期內一定跌穿7算，易綱的言論可能是為中長期貿易談判惡化而作出鋪塾。