香港興業7.6億購九龍城合勤名廈

香港興業公布，斥資7.6億元購入九龍城衙前圍道148號合勤名廈全幢，資料顯示，物業佔地10,997方呎，總實用面積28,096方呎，折合實呎約2.7萬元，物業提供24戶實用面積1000方呎以上的大單位，包括兩個特色戶，並有29個車位，以及會所、健身室、游泳池。

財團近3.3億購秀華坊舊樓40伙

另土地註冊處顯示，灣仔秀華坊31至36號共40個物業，上月初獲財團收購，總成交價近3.3億元，絕大部分單位的成交價為845萬元。買家以堅雄有限公司（GREAT KINETIC LIMITED）作登記，董事為岑婉詩及海外註冊公司EPIC BLOSSOM GLOBAL LIMITED。資料顯示，上述秀華坊31至36號，早前有業主以招標形式放售逾80%不可分割業權，物業於1964年落成，為一座8層高的住宅大廈，現時地下部分用作商舖，樓上為住宅，物業佔地約4900方呎，可重建為一幢純住宅大廈。

觀塘工廈拆售工作室 月租5500元起

此外，觀塘偉業街美康工業大廈8樓全層，現為PARAGON MH百利港美康工作室，現推出招租，Q房網香港營業董事張漢傑表示，項目全層面積約4350方呎，分拆為15個工作室，建築面積由187至305方呎，月租由5500元起，平均呎租30至35元。