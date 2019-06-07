御半山II期最快下周開價

首批不少於99伙

新地旗下去年已獲批預售、單位總數495伙的御半山II期，開售已如箭在弦。新地代理業務部總經理張卓秀敏表示，御半山II期最快下周開放示範單位及開價，首批將不少於99伙，定價參考第1期及區內指標屋苑。

御半山II期提供495伙，據樓書顯示，項目標準樓層採1層18伙設計，共4部升降機；項目分為2A、2B座，單位實用面積由250（開放式戶）至854方呎（連615方呎平台特色戶），其中開放式至2房單位，均採用開放式廚房設計。配套方面，冷氣機選用日本品牌大金，廚房電器品牌主要為西門子和惠而浦，部分特色戶加設紅酒櫃。

MONTARA新一期獲批預售

另地政總署公布，上月獲批預售樓花同意書的新樓盤，為會德豐將軍澳日出康城7B期（即MONTARA新一期），提供504伙，預計日內上載樓書、向傳媒開放示範單位和公布開售詳情，擬本月內發售。至於上月新申請預售樓花的3個新住宅，全屬會德豐發展，包括日出康城第9B、9C期，單位數量均為503伙、合共1006伙；同系另一新申請預售項目為藍田茜發道第1期，提供413伙，三個項目共提供1419伙。被問及上述日出康城9期會否於今年內登場，會德豐地產常務董事黃光耀表示，要視乎項目獲批預售的進度，現時未有具體開售時間表。

新盤成交方面，信置（0083）牽頭大埔白石角天賦海灣2期溋玥，新近售出2號屋，成交價6361.63萬元，以該洋房實用面積2866方呎計（另連花園和平台），實呎22,197元。信置表示，集團旗下溋玥、及同區海鑽，以及逸瓏灣I、II全數單位已悉數沽出。

MOUNT NICHOLSON推3洋房招標

此外，會德豐負責銷售的山頂MOUNT NICHOLSON上載新銷售安排，以招標形式推出12，21及22號洋房，實用面積介乎6326至7042方呎，招標日期為6月14至21日。