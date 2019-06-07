湯文亮6950萬購陽明山莊 首置身分入市

土地註冊處資料顯示，湯文亮上月份購入之物業為大潭陽明山莊11座中層67室，實用面積2049方呎，連車位成交價6950萬元，實呎33,919元。今次湯文亮入市，只需付約295萬元印花稅，即樓價4.25%。換言之湯文亮以首置名義入市，慳辣稅747萬元。原業主2004年以1800萬元購入，帳面獲利5150萬元或2.8倍。

慳辣稅747萬

事實上，湯文亮經常評論樓市，其中以2015年發表的「細價樓爆煲論」最為火爆；而今年4月底，湯文亮一度「轉軚」，認為本港樓價今年料升10% ，但5月底就發表一篇以〈五窮六絕真的不是買樓好時機〉為題的文章，6月初另一篇文章亦提到「我認為中美貿易戰如果仍未解決，到今年底，指數與年初時持平已經是最好的結局，就算中美貿易戰獲得解決，樓價下跌已經成一個定局」。

君珀銀主盤1.69億蝕放

另外，曾經以實呎69,245元創下中半山最高呎價紀錄的君珀，屋苑一個頂層連天台單位新近淪為銀主盤。據悉銀主開價約1.69億元放售，成為今年最大額銀主放售單位，實呎約6.2萬元。值得一提的是，該單位由一名田姓買家於2012年透過公司名義以1.88億元購入，最新銀主放售價已較7年前的買入價低約1900萬元或約一成。