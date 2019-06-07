帝柏海灣3房2165萬 實呎2.8萬雙破頂

尚悅兩房621萬 5年升值近五成

利嘉閣分區董事鄭運就表示，帝柏海灣2座中層C室，實用面積777方呎，屬3房連套房間隔，可享海景；原業主去年11月以2250萬元放售，近日減價85萬元或3.8%後，以2165萬元沽出物業，實呎27,864元，創屋苑同類單位成交價和呎價新高紀錄；原業主於2008年以945萬元買入單位，帳面勁賺1220萬元或近1.3倍。

元朗半新盤尚悅亦新錄一宗兩房戶成交；利嘉閣聯席董事陳庭豐表示，尚悅1座低層H室，實用面積424方呎兩房戶，原業主最初開價630萬元，經議價後減價9.2萬元或1.5%後，以620.8萬元沽出，實呎14,642元；原業主2014年以約420.7萬元購入單位，帳面獲利約200萬元或48%。

綠悠雅苑未補價實呎12670元破頂

資助房屋方面，代理消息指，青衣綠悠雅苑2座高層C室，實用面積543方呎、2房間隔，原業主於未補價第二市場開價680萬元放盤，獲區內分支家庭客追價至688萬元購入，實呎12,670元，呎價創屋苑綠表市場新高；原業主2013年以372.2萬元購入，帳面賺逾315萬元或85%。

安寧綠表516萬創新高

將軍澳居屋安寧花園錄得本月首宗二手成交，香港置業助理分區董事劉浩勤表示，安寧花園2座高層E室，屬實用面積583方呎3房戶，原業主最初叫價550萬元，新近減價34萬元或6%後，於綠表市場以516萬元易手、實呎8851元，成交價為屋苑未補價新高；原業主2013年以268萬元（未補地價）購入，帳面賺248萬元，單位6年間升值93%。