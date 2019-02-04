CCL破頂後跌0.25% 16周連升斷纜 開始反映貿易戰惡化對樓市影響

明報記者 林尚民

繼上周五CCL以189.42點創下歷史新高後，昨日公布最新為188.95點，按周回落0.25%，但仍為歷史次高。

CCL（中小型單位）同樣繼上周創下新高後，最新按周跌0.57%，報188.49點；另中原城市大型屋苑領先指數（CCL Mass）按周跌0.73%，最新報189.98點。早前三大整體指數齊升16周，創出歷史最長齊升紀錄，現三大指數同時終止升勢。

中原：樓市非轉勢 轉為高位爭持

中原研究部高級聯席董事黃良昇表示，雖然CCL、CCL Mass及CCL（中小型單位）今周齊跌，反映中美貿易戰惡化對樓市的影響開始浮現，不過跌幅輕微，其中CCL仍為歷史次高，相信樓價並非轉勢向下，預計未來樓價由連升轉為高位爭持，直到中美貿易談判有明顯進展。

另CCL（大型單位）報191.25點，按周升1.38%，豪宅樓價升勢持續，連升5周共5.94%，兼連續3周創歷史新高。

豪宅指數連升5周 連續3周破頂

若以地區劃分，新界東CCL Mass報200.59點，按周升0.82%，連續4周企穩200點水平；港島CCL Mass報196.96點，按周跌0.25%，連續4周徘佪197點水平；新界西CCL Mass報170.66點，按周跌1.05%，連升5周後回軟，兼連續4周企穩170點水平；九龍CCL Mass報185.11點，按周跌1.65%。

利嘉閣研究部主管陳海潮表示，自上月中起，中美貿易戰趨向惡化，買家入市步伐明顯放緩，令樓價升勢暫歇，整體市場轉趨觀望，令樓價處於高位徘佪，依目前情况觀察，樓市並非轉勢，因未見有大量業主明顯降價求售。他又稱，貿易戰只是其中一個左右樓市因素，其他因素包括低息環境、供求仍未平衡、經濟尚佳和低失業率等仍可支撐樓市繼續穩中向好。

美聯樓價指數連升15周

另外，「美聯樓價指數」最新報176.88點，連升15周，按周再上升約0.82%，較4周前升約3.55%。若與今年低位相比，樓價指數已累升約11.77%，並較去年高位176.54點高出0.19%。