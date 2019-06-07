法政府反對 快意佳士拿取消併雷諾

曾要求推遲表決

持有雷諾15%股份的法國政府連番干預，雷諾董事會已兩次延遲決定是否同意合併。雷諾稱，由於法國政府代表要求將表決推遲，董事會無法作出決定。 接近雷諾的消息人士稱，鑑於法國政府不願意談判，FCA撤回提議是可以理解的。法國財政部的聲明則表示，已經與所有持份者進行建設性的合作，該交易唯一缺乏的是「日產的明確支持」，把矛頭指向日產。日產擁有15%的雷諾股份，而雷諾擁有43.4%的日產股份。

知情人士稱，法國政府和工會代表是唯一不支持合併的雷諾董事會成員。日產代表則計劃投棄權票。法國政府表示，對FCA突然撤回建議感到驚訝。知情人士稱，法國政府曾要求將表決推遲約一個星期，讓政府直接與日產就合併事宜談判，以確保日產支持合併。

根據FCA的原本建議，FCA與雷諾合併後，雙方將各持有新公司的50％股份，合組成年銷量達870萬輛汽車的汽車大廠，規模僅次於福士和豐田。

（綜合報道）

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