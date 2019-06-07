美媒：儲局最快本月商減息 歐央行改前瞻 再押後加息時間

今年1月，歐洲央行議息聲明稱「當前利率至少維持至2019年夏」。至4月，歐央行又預計當前利率「至少維持至2019年底」。如今它再宣布維持至明年中，儘管內容未表明有意減息。不過歐洲央行行長德拉吉承認，官員討論過減息的可能性，以及是否重啟去年底才中止的量寬買債。歐元兌美元應聲反彈0.4%至1.13，反映市場期待歐央行採取更寬鬆的立場。

德拉吉﹕負利率無損銀行穩健

市場憧憬歐美央行趨鴿，美股早段向上。德拉吉昨強調，若證據證明經濟放緩，歐洲央行有決心，且有能力採取行動，調整一切政策工具（見表）。他否認負利率措施有損歐元區銀行業穩健的講法，稱目前為止看不到任何影響。他說，全球長期的不確定性，尤其影響到歐元區的製造業，但其他行業仍然穩健，勞動力市場依然正面，不過由於地緣政治的不確定性、保護主義抬頭及新興市場的脆弱性，經濟前景的風險仍傾向下行。

市場料歐或重啟買債

將於10月結束8年任期的德拉吉，任歐央行行長以來從未加息。他說，全球的通脹預期也在下滑，這歸咎於「某種全球因素」，不是歐元區經濟本身固有的問題。部分分析認為，他應該在任期完結前重啟買債，因為若聯儲局稍後減息，而歐央行的應對措施力度不夠，可能會導致歐元轉強，使歐元區陷入衰退。

《金融時報》稱，在聯儲局主席鮑威爾暗示減息後，歐央行的態度比之前鴿派，反映兩大央行憂慮貿易戰可能導致經濟增長偏離軌迹。不過瑞銀和高盛質疑，市場高估了聯儲局的減息力度，令美股估值過高。

部分市場人士則憂慮，歐央行缺乏彈藥提振通脹。歐央行昨重申加強貸款，打算將量寬計劃買入的資產收益再投資，直至首次加息後頗長的一段時間。它又公布新一輪定向長期再融資操作（TLTRO）利率，將較歐元區主要再融資平均利率高0.1厘。目前的主要再融資利率在零水平，倘銀行增加貸款，使淨貸款超過基準，可使TLTRO貸款成本下降，最低可降至較歐央行隔夜存款利率高0.1厘。

此外，印度央行昨亦將利率由6厘降至5.75厘，是今年第3次減息。

印度今年第3次減息

截至3月底的財年，印度經濟增速降至6.8%的5年低位。國際貨幣基金組織總裁拉加德警告，中美貿易戰可能導致明年全球經濟蒸發4550億美元，相等於全球GDP減少0.5個百分點，甚至超出南非的GDP。美國4月貿易赤字收窄至508億美元，進口見15個月低位。

（綜合報道）

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