周大福全年多賺12%符預期 連特別息派息率達141%

明報記者 蕭嘉聰

周大福昨日收市後公布業績，以昨天收市價6.76元計，股息率超過9.6厘。集團去年港澳及其他市場的營業額按年增長8.4%，值得注意是，增長全由上半財年升19.1%所帶動，集團指下半年度受不明朗因素影響，消費意欲轉弱，加上基數較高，令下半年營業額零增長。黃紹基指出，由於對比2019財年上半年增長非常可觀，預期今年上半年度香港業務，尤其是首季銷售放緩是意料之中，情况亦在可控範圍。

黃紹基：香港業務放緩可控

集團執行董事鄭炳熙補充，港澳4至5月的銷售表現較1至3月有中單位數下跌，因去年同期基數較高，令同店銷售轉至負數，上半年仍會延續負增長情况，惟他強調複合增長率仍有升幅。黃紹基表示，面對中美貿易戰等外圍未知因素，管理層會審慎管理業務及存貨，亦會通過創新等方式吸引消費者，維持港澳全年同店銷售低單位數增長的目標不變。截至3月底止，集團在港澳共有146個零售點，黃紹基稱，今個財年預計會開設6至7間新店，包括在九龍、新界西的民生區，未有既定買舖計劃。

預計開設6至7間新店

內地市場方面，集團2019財年主要經營溢利為50.04億元，按年增17.3%，期內淨開設539個零售點，大部分為加盟店，截至今年3月底止合計有2988個零售點。集團執行董事陳世昌指出，今個財年計劃淨增加500個零售點，會繼續部署新城鎮，另外選擇補充一、二線城市的零售網絡。

鄭家純：修訂《逃犯條例》沒影響

周大福主席鄭家純昨日亦有現身業績會，負責宣讀集團業績重點，以及前景展望、發展方向，他認為內地推出多項刺激經濟措施，可紓緩對經濟和消費意欲的影響。他又表示，自己「身體好好，冇咩大問題，康復當中」，會為集團制訂大方向，日常運作就由董事總經理黃紹基負責，強調對公司前景感樂觀，對管理層非常有信心。

至於對修訂《逃犯條例》的看法，「純官」表示，修訂條例對營商環境沒有影響，因為香港司法獨立，亦有不同部門把關，社會不需太過擔心。