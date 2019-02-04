海航旗下CWT提債務重組

CWT續稱，由於公司無法按貸款人要求償還融資協議下的未償還款項，故貸款人已接管已抵押資產，並已為這些已抵押資產委任接管人，接管人已開始對相關資產進行盡職調查，但尚未採取任何行動以出售或變現那些已抵押資產。

本息及費用總額不少於14.63億

CWT指出，相關已抵押資產遭接管，對公司營運產生重大影響，董事在謹慎考慮未來流動資金、營運表現及可用融資來源下，正進行債務重組計劃，使公司能夠持續經營，債務重組計劃包括透過再融資籌集資金，以償還融資協議下的未償還款項，並計劃出售英國物業、美國部分投資物業和中國的高爾夫球場。

Zuji遭入稟清盤 下月聆訊

另外，去年底已停止運作的海航旗下旅遊預訂網站ZUJI，其旅行代理商牌照於今年1月初亦已屆滿，之後未向旅行代理商註冊處申請續牌。網站營運公司Zuji Limited日前更遭債權人利寶國際保險入稟高等法院申請清盤，清盤聆訊排期於7月31日進行。