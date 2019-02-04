JAB分拆酒店 助港人移民日本

寶銘集團主席郭彰國認為，小型酒店的項目會主打購物及飲食，在大阪作短期逗留的中港旅客，相信投資不會是「big money with 100% return（翻倍的高回報）」，但會是「solid and stable （穩健的投資）」，預料整個項目的回報為15%至20%。他補充，今次的投資項目可滿足短途旅客住宿的需求，認為當地市場仍有增長空間。

投資者購3房間 公司協助辦移民

JAB社長Alen Lee預計，整個投資項目會於兩年裏完成，大概會落成約20個小型酒店項目，全部新酒店都會在大阪地區。他表示，今年至今已完成12個項目，主要模式為JAB買地及建酒店，繼以每個房間約百萬元的價位分拆出售予投資者，再與投資者簽訂合約由公司代為管理營運，賺取賣房及管理費，回報約有7厘。他表示，公司目前酒店項目的規模均為6至7層樓高，約30至40間房間，均選址在離大阪地鐵站3分鐘步行距離。

Alen Lee更指出，近年港人移民日本人數增多，大多以上述方式購入酒店單位以換取移民資格，而投資者每購入三個酒店房間，公司將協助辦理移民手續。