發改委促新能源車消費 車股領升 比亞迪漲5%

上述文件由國家發改委、生態環境部及商務部共同印發，文件指出要破除乘用車消費障礙，嚴禁各地出台新的汽車限購規定，已實施汽車限購的地方政府應根據城市交通擁堵、污染治理、交通需求管控效果，加快由限制購買轉向引導使用，結合路段擁堵情况合理設置擁堵區域，原則上對擁堵區域外不予限購。

不得對新能源汽車限行限購

針對新能源汽車的刺激政策有更多，文件規定，各地不得對新能源汽車實行限行、限購，已實行的應當取消。鼓勵地方對無車家庭購置首輛家用新能源汽車給予支持，又鼓勵在停車費等方面給予新能源汽車優惠。同時，推動城市公共領域車輛更新升級，推進公交、環衛、郵政、輕型物流配送等車輛使用新能源或清潔能源汽車。

消息一出，部分汽車股反彈，比亞迪（1211）升5.8％至47.75元，中國動力控股（0476）升4％。吉利（0175）及長城（2333）均升逾2％，華晨（1114）升1.4％，濰柴動力（2338）及天能動力（0819）升不足1％。

比亞迪5月份銷量按月跌10％

標普發表報告指出，2019年首4個月中國乘用車銷量按年下跌14.7％，推出刺激措施是避免汽車銷售出現雙位數的暴跌，而且提振汽車業是政府實現今年GDP增長6%至6.5％的一個手段。比亞迪昨晚發公告，5月份銷量為33,920輛，按年升1.3％，但按月下跌10.4％。

吉利昨日領漲恒指，恒指昨日升69點至26965點，成交冷清，僅671億元。總結全周恒指升64點，終止連跌4周的頹勢。內地股市則報跌，上證綜指跌1.17％，滬深300指數跌0.9％，深成指跌1.84％，深圳創業板大跌2.42％，由4月高位至今已累跌20％，率先進入技術熊市（見圖）。內地股市及港股今天均因假期休市。