港上市公司最多開曼群島註冊

反過來說，從香港遷冊至海外，近年最轟動的肯定是2015年長和系的遷冊重組，當年長和系除了宣布架構重組，還將長和（0001）及長實（1113）遷冊至開曼群島，當時李嘉誠多番強調遷冊非撤資，而是因為當地公司法例較寬鬆，「方便做生意」而已。事實上，開曼群島亦是最多本港上市公司的註冊地。

長和4年前遷冊最哄動

當然，眾所周知像開曼群島、JOYCE（0647）原本註冊的百慕達，或英屬維爾京群島等，都因為其提供的稅務優惠，而成為不少中港上市公司註冊勝地，但在歐盟壓力下，這些「避稅天堂」近年已陸續公布經濟實質新法案，以回應歐盟訴求，其中開曼群島便將於今年7月實施新例，要求在當地註冊的公司需證明自己並非空殼，否則需要納稅。

雖然如此，長和及長實相信不會因新例有任何再度遷冊或回流香港的意向，原因很簡單，據新例，只要公司能證明於其他國家有納稅就能獲得豁免；若無納稅證明，則需於開曼當地設立辦公室、執行核心收入創造活動、要有合格而足夠的員工和足夠的營運支出。而以長和系的全球化業務而言，要獲得豁免並非難事，就算要在開曼設分部也不會太難，因此受新例影響有限。