JOYCE由百慕達遷冊回港 歐盟新例打擊「避稅天堂」 公司：省持續負擔

明報記者 方楚茵

根據JOYCE公布的重組計劃，集團在現有的上市控股公司之上，成立一家香港註冊的新控股公司，交易完成後將以介紹方式在主板上市。集團指出，除了將產生專業費用及開支外，重組不會影響集團的業務、資產、負債或財務情况。

新規下成本增 百慕達註冊優勢減

集團明言，今次重組理由是集團規模縮減，公司以本港為管理及主要營運基地，加上特別考慮到「維持成本預期會在百慕達實施經濟實質規定後有所增加」，在考慮其規模及盈利能力、日漸加劇的成本及行政失效情况超出了在百慕達維持註冊的裨益，故提議重組藉此減輕企業間接費用的持續負擔。

百慕達2月曾列入歐盟黑名單

JOYCE提到的經濟實質規定，是源於今年初歐盟對百慕達、開曼等多個離岸註冊公司勝地「開刀」，要求當地政府需要加強對在當地註冊的空殼公司的管制，否則可能會納入歐盟的黑名單，其中百慕達在2月份一度落入黑名單，直至5月才重新被剔出，惟仍然列入被觀察中的「灰名單」，至於其實際稅務要求則仍不明朗。

翻查資料，目前香港上市公司以在開曼群島註冊為最多（見圖），其次便是百慕達，香港僅排第四。這個現象主要是由於這些地區稅務條款較優惠，加上香港在1993年開始接受中國註冊公司以H股來港上市前，不少中資公司都以離岸註冊的架構、俗稱「紅籌」形式在港上市有關。但在這些「避稅天堂」改例以後，未來或有更多上市公司會仿效JOYCE做法遷冊回港。

JOYCE連續4年半虧損

事實上，JOYCE近年業績欠佳，令公司必須考慮節省離岸註冊衍生的額外成本。集團去年度錄得約2229.2萬元淨虧損，自2015/16財年中期起至今，已連續4年半虧損，集團門店由2014/15財年高峰52間一直縮至目前的34間，當中香港門店幾年間亦由30間縮至21間。

集團更表明中美經濟及政治緊張、全球經濟增長放緩及人民幣轉弱，預期短期內經營環境會愈來愈具挑戰性，此外，網店定價較低所帶來的競爭、黃金地段店舖相對高的租金水平及店舖未能以可持續條款續租的風險均會增加其營運及盈利壓力。