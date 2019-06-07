恒指公司：指數系列不納「21章公司」

港交所對21章公司上市不設市值要求

所謂「21章公司」，是指沒有從事實際業務經營，只有投資的公司，投資的範圍可包括已上市或未有上市的證券、商品、期權等以及參與其他集體投資計劃。港交所對21章公司的上市不設市值要求，只規定上市時需至少有300名承配人，每人最少認購50萬元。這類公司一向被認為風險較大，且股價容易波動。

東英金融將剔出恒生綜合小型股指數

黃偉雄指出，經過恒指公司的恒常檢討，認為21章公司不適宜納入恒生指數系列之選股範圍，原因是其上市要求與一般公司相比較為寬鬆，只適合讓專業投資者買賣。

現時港股有24家21章公司，當中東英金融為恒生綜合小型股指數成分股。該股今日升7.5％，收報2.15元，市值62.71億元。黃偉雄表示，在下次季檢中會把該股從指數中剔除。至於其他21章公司，大多是市值不足10億元的小型股，大部分只有1億至2億元，並沒有在任何恒生指數系列之中。

證監勒令鼎益豐停牌 3月中被剔出指數

至於市值最大的21章公司，要數不足兩年被炒高33倍、在今年初「爆煲」的鼎益豐（0612），該股停牌前市值達285億元，恒指公司原預計在今年3月11日起把鼎益豐納入可被港股通買賣的「恒生綜合大中型股指數」，但證監會在其加入指數前夕的3月8日，勒令鼎益豐停牌，至昨日仍未復牌。該股在3月中被剔出指數。