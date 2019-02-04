華為：今年投100億研發5G

華為又指從去年4月開始，華為已經在中國40多個城市與三大運營商展開了5G規模商用試驗，包括城區、室內、高速公路、地鐵等的場地實測，均已達到商用標準。目前，華為已在全球30個國家獲得46個5G商用合同，5G基站發貨量超過10萬個，居全球首位。

此外，華為5G產品線總裁楊超斌接受央視訪問指出，未來10年將是5G的10年，華為將持續加大在5G領域投資，公司在5G網絡上不含終端的投入人力超過1萬人，預計今年在5G上的研發投資會超過100億元人民幣。

中興首部5G手機7月推

另一家內地電訊設備商中興（0763）也發聲明，將5G作為公司發展核心戰略，多年持續投入，具備完整的5G點到點解決方案能力，已做好全面商用準備，公司首款5G手機目前正在完成國家認證手續，計劃於7月推出。

另一方面，《日本經濟新聞》引述知情人士報道，華為被美國封殺後，已削減或取消了一些主要供應商的零部件訂單，相關零部件用於華為的智能手機和電訊設備。