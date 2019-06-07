話你知﹕手機以外 5G應用現不多

【明報專訊】5G商用牌照落地，工信部表示，牌照發放允許運營商建設規模化網絡。但除了商業模式比較成熟的手機互聯網外，其他應用不多，中國通海證券投資策略聯席董事阮子曦以車聯網為例，外界一向認為5G技術有助發展自動駕駛，但目前內地汽車製造商仍在摸索相關技術，內地當局尚未有完善法例，短期內難以出現大規模5G車聯網應用。
5G手機應用方面，中國移動（0941）表示，今年9月底前會在超過40個城市提供5G服務，韓國三星、華為、小米（1810）早已部署推出5G手機。例如上月19日小米在歐洲發售Mix 3的5G版本，售價約599歐元；華為在本月19日推出5G版本的Mate X及P30 Pro；三星同樣在本月19日推出S10 5G。
分析：通訊費用單價肯定降低
外界關注內地5G手機數據收費，中國移動通信研究院產業與業務合作部總經理楊光認為，通訊費用單價肯定會降低，在2G、3G和4G升級過程，數據流量和語音價格持續下降。全球5G應用例子不多，中金公司認為，今次發牌會由5G產業鏈上游迎來首批紅利，5G產業鏈包括網絡規劃、無線主設備、傳輸設備、手機設備以及電訊營運商，當中無線主設備可以細分為核心網、晶片及模組，華為、中興（0763）及愛立信是主要營運建設核心網。