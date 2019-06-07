話你知﹕手機以外 5G應用現不多

5G手機應用方面，中國移動（0941）表示，今年9月底前會在超過40個城市提供5G服務，韓國三星、華為、小米（1810）早已部署推出5G手機。例如上月19日小米在歐洲發售Mix 3的5G版本，售價約599歐元；華為在本月19日推出5G版本的Mate X及P30 Pro；三星同樣在本月19日推出S10 5G。

分析：通訊費用單價肯定降低

外界關注內地5G手機數據收費，中國移動通信研究院產業與業務合作部總經理楊光認為，通訊費用單價肯定會降低，在2G、3G和4G升級過程，數據流量和語音價格持續下降。全球5G應用例子不多，中金公司認為，今次發牌會由5G產業鏈上游迎來首批紅利，5G產業鏈包括網絡規劃、無線主設備、傳輸設備、手機設備以及電訊營運商，當中無線主設備可以細分為核心網、晶片及模組，華為、中興（0763）及愛立信是主要營運建設核心網。