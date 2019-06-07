三大電訊商續升 電訊設備股「散水」

阮子曦解釋，目前5G硬件技術尚未普及成熟，造成零件價格較高，三大電訊商獲發牌照後，需加快5G服務範圍至超過40個城市，變相要大幅調高資本支出。他提到，除了手機數據外，5G日常用途不多，但電訊商可出租其5G網絡予汽車生產商等收取測試費。

中金：料帶動換機潮 利好華為小米

中金發表報告指出，內地加速5G網絡建設所帶動的換機潮，或可對冲中美貿易摩擦對全球手機行業的影響。該行又稱，市場受華為事件影響，對手機產業鏈持過度反應，相信隨着5G發展，利好華為、小米（1810）等內地品牌。招銀國際發表報告指內地發出5G牌照，將有利中興通訊、京信通信、摩比發展（0947） 及中國鐵塔。