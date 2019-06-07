三大電訊商續升 電訊設備股「散水」

【明報專訊】昨日內地正式發放5G商用牌照，連日炒高的5G概念股高開低走，除三大電訊商外，多隻電訊設備股均獲利回吐，中興通訊（0763）跌近半成至20.05元，京信通信（2342）及中國鐵塔（0788）分別跌4.19及4.02%，報1.6元及1.91元。昨日中國電信（0728）、聯通（0762）、中國移動（0941）企穩，輕微升2.3%、0.36%及0.21%，電訊設備股明顯回落，中國通海證券投資策略聯席董事阮子曦認為，投資者趁好消息出貨，對部分5G概念股形成沽壓。阮子曦認為，工信部發出5G牌照有利電訊設備股，但短期內不利三大電訊商表現。
阮子曦解釋，目前5G硬件技術尚未普及成熟，造成零件價格較高，三大電訊商獲發牌照後，需加快5G服務範圍至超過40個城市，變相要大幅調高資本支出。他提到，除了手機數據外，5G日常用途不多，但電訊商可出租其5G網絡予汽車生產商等收取測試費。
中金：料帶動換機潮 利好華為小米
中金發表報告指出，內地加速5G網絡建設所帶動的換機潮，或可對冲中美貿易摩擦對全球手機行業的影響。該行又稱，市場受華為事件影響，對手機產業鏈持過度反應，相信隨着5G發展，利好華為、小米（1810）等內地品牌。招銀國際發表報告指內地發出5G牌照，將有利中興通訊、京信通信、摩比發展（0947） 及中國鐵塔。