中國加快推5G 4企獲商用牌 越過臨時牌 或與美韓競賽有關

明報記者 李哲毅、陳子凌

內地三大電訊商原計劃於去年在重點城市推出5G試點、2019年預商用、2020年正式商用，今次工信部提早發放5G牌照，直接批准營運商在內地經營5G通訊業務，或與韓國及美國競賽有關。今年4月韓國三大電訊商KT、SK Telecom及LG Uplus推出5G流動數據服務，美國電訊商Verizon及AT&T開始在多個城市提供5G服務。

工信部指創300萬職位 中金：對冲貿戰影響

中國信息通信研究院副院長王志勤表示，5G設備和產品基本成熟，具備商用條件，今年4月韓國和美國相繼啟動5G應用，在大環境下，內地發放5G牌照，一方面通過網絡建設帶動產業鏈、製造業服務業的發展，帶動5G性能提升。

中金發表報告指，中國加速5G網絡建設，將帶動換機潮，可對冲中美貿易摩擦拖慢全球手機行業發展步伐的影響。中移動表示，將加快5G網絡部署，今年9月底前在超過40個城市提供5G服務，強調客戶「不換卡」「不換號」就可開通5G服務會持續擴大服務範圍。中國聯通表示，會開始在40城市範圍開展5G體驗活動。中國電信副總經理劉桂清表示，會加快網絡的建設，從現在的17個重點的試驗城市延伸到全國40多個重點城市。

中移動：毋須換卡換號就可開通

對於中國廣電今次入局，中國廣電副總經理曾慶軍表示，公司冀提供新型物聯網服務，強調會與三大電訊商差異化競爭，例如提到4K高清直播，以及智慧城市物聯網服務。內地三大電訊商今年未有大幅增加資本支出，中電信及聯通今年資本支出預計為780億及580億元，當中5G預算為90億及80億元。中移動資本支出按年減10.3%至1499億元，雖然當中未計及5G投資，管理層提到今年資本開支會略低於去年，即暗示其5G投資會少於172億元。

招銀國際報告指發牌反映內地維持5G龍頭地位決心及刺激供應鏈，惟考慮到5G網絡應用場景不多，預料全球電訊營運商未來5年投資步伐仍緩慢。

青島大學經濟學院教授易憲容稱，工信部跳過臨時牌照並非「揠苗助長」，而是反映之前測試效果良好，5G發展仍會按既定方針推進。