人幣若大幅貶值 料打破港樓不跌神話

【明報專訊】上周中原城市領先指數報189.42點，按周上升0.42 %，可見本港二手樓價已突破去年8月高位創歷史新高，但數據尚未反映中美貿易戰上月再次升溫影響，本港樓價將何去何從呢？ 王丹相信，假如內地經濟增長顯著放緩，人民幣大幅貶值，本港經濟及樓市也難以獨善其身，「你回看歷史的話，每次出現危機香港樓價均會下跌，例如1998年亞洲金融風暴及2008年環球金融海嘯，因為當時內地經濟也受到衝擊，在這情况下，香港樓價肯定是需要下跌......若要香港樓價像神話一樣怎麼情况都不跌，是很難出現的」。
屆時人幣購買力難支持港高樓價
王丹分析，在2015年「8‧11」匯改後，人民幣匯價曾短期貶值一成，當時的確有部分內地資金因此流入港樓，推動本港樓價向好，但日後的情况可能並不一樣，「2015年及2016年的情况是人民幣溫和貶值，中國的有錢人覺得把錢留在內地並不安全，於是把部分資金掉來香港買樓，因為香港物業也屬於美元資產，這是內地經濟仍然不差的時候，有錢人的資產配置結果；但假如日後(內地經濟轉弱)人民幣大幅貶值，屆時人民幣的購買力便很難再支持香港高企的樓價，因為那時候便不是把錢往哪裏放的問題，而是到底還有沒有錢的問題」。