人幣若大幅貶值 料打破港樓不跌神話

屆時人幣購買力難支持港高樓價

王丹分析，在2015年「8‧11」匯改後，人民幣匯價曾短期貶值一成，當時的確有部分內地資金因此流入港樓，推動本港樓價向好，但日後的情况可能並不一樣，「2015年及2016年的情况是人民幣溫和貶值，中國的有錢人覺得把錢留在內地並不安全，於是把部分資金掉來香港買樓，因為香港物業也屬於美元資產，這是內地經濟仍然不差的時候，有錢人的資產配置結果；但假如日後(內地經濟轉弱)人民幣大幅貶值，屆時人民幣的購買力便很難再支持香港高企的樓價，因為那時候便不是把錢往哪裏放的問題，而是到底還有沒有錢的問題」。

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