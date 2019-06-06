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恒地申強拍伊利近街舊樓 估值逾9.6億

【明報專訊】「四叔」李兆基正式退休無阻恒地（0012）併購舊樓，該公司最新向土地審裁處入紙，就上環伊利近街33至47號項目申請強拍，項目估值約9.63億元。

土地審裁處文件顯示，是次恒地申請強拍的伊利近街33至47號項目，佔地11,777方呎，恒地目前已持有超過90%業權，分4個地段持有91.67%至96.55%業權，估值9.63億元。據恒地年報顯示，整個地盤預計可重建成93,594方呎樓面。另資料顯示，有關人士早前亦收購毗鄰的伊利近街25號部分物業，不排除未來會擴大併購地盤範圍。

舖王1.8億購茂興工廈一籃子物業

另外，「舖王」鄧成波近日先後購入觀塘茂興工業大廈一籃子物業，總成交價逾1.8億元，各物業成交價則分別由2565萬至6200萬元不等，其中3樓全層A、B室，面積7600方呎，成交價6200萬元，呎價8158元。資料顯示，茂興工業大廈近九成業權早前招標出售，總建築面積約104,000方呎，共13層，基本樓層每層面積逾7500方呎，地下至11樓均為工業用途。

皓畋車位價5個月炒高近兩成

車位市場方面，土地註冊處顯示，何文田皓畋車位錄得今年首宗二手買賣，位於項目車場B層單號車位，上月以448萬元易手，原業主去年12月以380萬元購入，帳面獲利68萬元，期內升幅18%。

相關字詞﹕車位成交 皓畋 鄧成波 依利近街 李兆基 舊樓收購 恒地 四叔

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