湯文亮﹕有樓有得守 冇樓要早走

老友一句除非有特別事的確可圈可點，我有不少在內地開中小型工廠的朋友，雖然只得100至200人，但他們胼手胝足，所以盈利絕對理想；在2003年前後，每年賺超過1000萬元不是問題，現在這個數字當然很細，但在2003年，1000萬元可以買兩個在九龍塘的千呎單位，現在最少值5000萬元，而且不用按揭。

不少開工廠老友隨時持有超過10個單位，他們雖然繼續做廠，但已今非昔比，每一年唔蝕已經偷笑，更何况在廣東省「騰籠換鳥」之後，低端的工序已經被內地人取代。不過，他們又不用結業，維持在100至200個工人，生意也不用愁，最多賺少一些，在他們來說，只是有一個落腳地方。

廠家難棄基業 賣港樓支持內地廠

中美貿易戰對他們亦有影響，由於美國訂單減少，大廠於是低價搶細廠的訂單，就算數量不大亦照搶，基本上在內地細廠很難生存，但要那些廠家放棄他們的基業很困難，他們寧願賣一層樓來支持工廠，所以，市場上出現一些中型單位出售。另一方面，有不少廠家是非常進取，他們不會將盈利投放在物業市場，寧願將工廠擴大；但在中美貿易戰之後，他們知道貿易戰會持續一段時間，連守都冇得守，於是藉貿易戰結束生意，甚至離開內地，將受損程度減到最低。

由於我認識不少開廠朋友，知道中美貿易戰的負面影響是很大，最終亦會傷害香港經濟，所以不時提醒打算買樓的人要小心，但很奇怪，大多數評論員都不以為意，他們話中美貿易戰對樓市影響輕微，我認為他們太過樂觀。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]