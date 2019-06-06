周顯﹕逃犯已逃 引渡何用？

至於股市的跌幅，仍然低於幾十年來所有的調整跌幅，當日我正是因為這原因，因而沽空期指，輸了幾十萬元。周二在福臨門午飯，有人說，現在是外資在頂住，一下子便會跌5000點。

對此說法，我沒意見，只是想說，在以往的股市，最長的跌市是2000年至2003年，跌了3年，但有兩次觸底，即是雙底，都是大約在9000點左右，所以也是年半之內見底。至於這一次，則距離高位已跌了一年零4個月，如果不是已見底，就是在未來兩個月內見底。

恒指跌了1年4個月 應見底

當然，以上分析，純是根據往績，而這是歸納法，很可能並不準確，沒有人規定未來一定要跟隨以往的歷史。在邏輯上，這叫「羅素的雞」：很可能這一次不是餵雞，而是把雞劏掉。

有一個這幾年來都賺了幾十億元的莊家，向來反對《逃犯條例》，利益是建制派，立場則有點傾向泛民，這次飲茶，他也沒多大反應。我笑說，你似乎是習慣了，像一個被長期強姦的苦主，已經沒有感覺了。

至於我的看法，則是：其實在肖建華被擒後，在港的內地逃犯已走得七七八八，現在《逃犯條例》看來勢在必行，要走的，也應該在部署散水了，為何股市尚未大跌呢？

[周顯 投資二三事]