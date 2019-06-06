劉思明﹕港股陰乾格局待破 電訊設備看高一線

恒指昨高開後升357點、高見27,119點掉頭向下，午後升幅曾收窄至42點，收報26,895點，升133點或0.5%；國指僅升3點。大市成交794億元，低於60天平均兩成，成交不振。走勢上，國指明顯喘定，近兩周守住10,300點低位，惟反彈乏力，低位窄幅徘徊；恒指昨升至10天線受阻，若能守於26,800點反擊，有望上試20天線附近約27,500點水平。

恒指倘守26800點 可望反攻20天線

據《明報》港股數據庫，升跌比率66比34，升逾3%佔上升股份一成多；陽燭對陰燭為32比68，大市升多跌少，買盤動力一般，並且普遍與恒指一樣受壓，低於開市價呈陰燭收市。4月初以來，大市不乏反彈，近10日有4日升多跌少，但未試過有一個持續或大規模上升，如連續兩日有超過六七成股份上升，相反跌市跌勢全面，若要扭轉向淡趨勢，至待大市形勢出現改善。

行業方面，表現較恒指國指為佳，本報數據庫追蹤的30個行業，有兩成下跌，但只有醫藥行業捱沽，連續兩日的跌幅超過2%；其他偏軟為主，跌幅小於0.3%。上升行業中，有超過四成的升幅逾1%，科技器材升逾2%，其次新能源、內房升逾1.3%，各有八成或以上股份上升。

5G股續熱炒 普遍成交未配合

內地將於近期發出5G商用牌照的消息繼續發酵，5G概念股繼續有炒作，中國鐵塔（0788）、中興通訊（0763）升近半成，其他電子產品、部件及半導體設備都有追捧跑贏大市，但成交未能配合，只有中國鐵塔、中興的買盤明顯積極，以陽燭收市兼且交投暢旺，成交比率（昨天相對60天平均成交額）大於1。

鐵塔返20天線吸 1.75元止蝕

若內地提早展開5G商用，有助加快5G的應用和商業模式探索，但對電訊商而言，初期投入量大，收入有限，令投資者憂慮；相反5G提早進入規模建設，對電訊設備及服務商更為有利，中國鐵塔、中興可以受惠。走勢上，中國鐵塔初步升穿50天線，上升動力較強，惟進一步向上阻力不輕，可待回落20天線約1.85元吸納，並以連續兩日低收1.75元止蝕。

[劉思明 數據尋寶]