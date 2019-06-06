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張兆聰﹕阿里港第二上巿 利好港交所

【明報專訊】恒指昨升133點，收報26,895點，成交金額794億元。美國聯儲局主席鮑威爾暗示會減息，美股大挾淡倉飈升2%，但亞洲股市出現反高潮，除了日股升1.8%外，其他地區全都高開低收、上升乏力，上證指數更倒跌收市。自傳出阿里巴巴將會來港作第二上市後，港交所（0388）股價偏強，一度升至258元。近期回落後走勢呈雙底背馳，可逢低小注收集。

鮑威爾表示，會密切留意貿易戰最新發展，會採取適當措施確保經濟增長，市場視之為減息訊號，美股抽升，周一重挫的科技股報復式反彈2.5%。以利率期貨來看，市場早已預期當局會以減息來應對經濟下行風險，美股也一直偏強拒絕回落，但減息訊號一出，股市反應劇烈，更似是挾淡倉所致。

鮑威爾放鴿 美股乘機挾淡倉

市場都深信央行認沽期權，貿易戰愈打得激烈，各大央行愈要寬鬆為經濟保駕護航，而貿易戰至今對經濟和企業盈利影響也未見明顯，尤其是美國經濟數據雖然轉弱，但就業市場、樓市、科技軟件業等都表現出很強的勢頭，美股投資者部署上並未有太過驚慌。

投資者逢彈即減持 轉炒個股

倒是中港為首的亞洲股市表現一般。恒指持續超賣後理應出現的反彈遲遲未來，美股飈升後還要高開低收，國指甚至曾經倒跌，投資者逢彈即減持的心態相當堅決。要留意，華為亦向外界澄清已沒有、也不知如何與華府溝通，外界都認為中美雙方已終止對話，昨日傳出美國財長梅努欽將於G20峰會期間與人行行長易綱會面的消息後，市况對此也全無反應，究竟是什麼原因暫不清楚，但投資者對中港股市好像信心全失，反彈會不定期出現，但要真正轉勢會是非常困難的事。投資者更傾向個股而非整體大市，局勢發展傾向會轉炒個股。

中美關係5月再度轉差後，在華經營的美國企業，以及在美上市的中概股都應該感受到無形壓力，市場未幾也傳出阿里巴巴將來港作第二上市。港交所行政總裁李小加雖沒有正面回應，但指對此不感意外。報道指阿里來港最快下半年會成事，而集資額約為200億美元。以港股正常換手率介乎2%至4%計算，對全市成交額的幫助料有限。

港交所市盈率略低於近年中值 可逢低收集

但要留意，阿里倘成功回歸具有象徵意義，也可能是由中央號召，其他具規模的中概股如拼多多、網易、京東、百度、虎牙、愛奇藝等都隨時會陸續回歸，合計市值可達6000億美元以上。此外，阿里雖然初期僅集資200億美元，但正常來說，投資者可將所持有的美國中概股轉移至港股交易，故只要阿里一回歸打通這條渠道，為港股帶來的成交額應該會不斷增加，事關持有阿里的不少是亞洲投資者，本港交易時段會更合適。

走勢上，港交所在中美互徵關稅後，由280元水平直跌至240元關口，之後借阿里回歸消息反彈，近日再隨全球股市回落，但未有失守前低位。MACD出現低位更高，走勢上呈雙底背馳形態，若能突破頸線，有望站上260元以上。論估值，現時市盈率為7.9倍，處於近年區間略低於中值水平，風險也相對有限，可逢低收集。

[張兆聰 還看今朝]

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