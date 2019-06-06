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經濟
2019年6月6日星期四
劉思明 技術取勝
投資策略
屯門3盤2943伙料本月互撼 中小型單位為主 恒大項目1982伙佔最多
海日灣II推50伙招標 新指引後最大批
嘉華呂志和：市民置業宜「睇定啲」
薈蕎開放式戶呎租62元 沙田新高
寶盈實呎1.25萬 貴絕將軍澳未補價居屋
內地抽查77藥企 藥股普遍下挫 石藥復星上藥上榜 主力查核會計帳目
IMF下調今明年中國經濟預測
鍾國頌興訟致損失 港航董事索償近億
陳帆：要求港航短期內改善財政
陸金所上市無期 平保傳要回購 涉資最多940億 公司：沒重大收購計劃
新地郭基泓：將斥數十億發展5G
ESR Cayman明起招股 入場費3515元
證監：優品360股權高度集中
新創建飛機租賃 發50億ABS債
新濠半億增持 全資擁珍寶海鮮舫 股權分散擬整合 估值3.7億
競逐日博彩項目 何猷龍：美財團競爭大
美前財長薩默斯：今夏應減息半厘 「小非農」新職遠遜預期 美股再升
美庫存急增 油價插4%
無視加徵關稅 鴻海美工廠遷墨國
張兆聰﹕阿里港第二上巿 利好港交所
梁志麟﹕避險情緒高 金價後市強
盧志威﹕跌巿非一面倒 美股炒板塊輪動
李曉佳﹕中美鬥法加劇 阿里急回港避禍
技術取勝﹕青啤50天線支持弱
常振明：分拆多啲業務 中信小股東：聽住先
陳德霖帶隊赴京上堂
劉思明﹕港股陰乾格局待破 電訊設備看高一線
周顯﹕逃犯已逃 引渡何用？
湯文亮﹕有樓有得守 冇樓要早走
恒地申強拍伊利近街舊樓 估值逾9.6億
星展王丹：防人幣破七 對內房審慎
人幣若大幅貶值 料打破港樓不跌神話
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技術取勝﹕青啤50天線支持弱
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【明報專訊】時代中國守12.5元續反彈（圖）
長汽調整宜守5.4元（圖）
明報記者 劉思明
[劉思明 技術取勝]
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屯門3盤2943伙料本月互撼 中小型單位為主 恒大項目1982伙佔最多
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