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李曉佳﹕中美鬥法加劇 阿里急回港避禍

【明報專訊】阿里巴巴5年前宣布遠走美國上市，傷了包括港交所（0388）行政總裁李小加在內眾多中國人的心（大部分香港人怕且沒多大感覺）；到近日再傳阿里回歸香港上市，公司承認「一直有研究不同方案」，顯出一副「皇帝女唔憂嫁」的態度，不過以筆者所見，在中美貿易戰的全方位影響下，阿里回歸上市的心，可能比小加更急。

其實自從阿里在美國上市，回歸香港上市的傳聞一直傳個不停，而據「肥老闆」張華峰4月出席活動後引述，即將在今年9月退任主席、正式升上神枱的阿里創辦人馬雲，竟然話「不能在香港上市是個遺憾，仍希望在香港上市」；要知道馬雲對香港上市一事不願流露太多感情，竟然用到「遺憾」二字，令近期的上市傳聞更加可信。

馬雲表「遺憾」 令傳聞更可信

不過，筆者認為阿里巴巴回港上市，背後是一盤更大的棋局。上月美國總統特朗普突然反枱，令中美貿易戰全面加劇，兩國各行各業、大小公司多多少少都受到牽連，小則因為關稅加重盈利受壓，較嚴重的，例如迪士尼全球大熱的電影《復仇者聯盟4：終局之戰》，要在中國內地提早落畫、內地居民（聲稱）罷買蘋果公司產品等等，不過都不及美國的一擊、最嚴重的「人辦」肯定是華為，詳情相信大家都好了解，毋須再述。

在美上市成弱點 阿里較騰訊危險

華為事件，筆者相信可能是阿里目前最大的恐懼。對於中國而言，華為、阿里巴巴及騰訊（0700）等大型企業，都對中國龐大的勞動市場有着巨大影響，因此倘若貿戰仍然持續，美國有可能將目標轉移到其他公司身上；華為第一個被選中，是因為業務遍及全球，况且在5G技術上領先，對美國有直接影響；阿里及騰訊目前業務主要仍集中在中國，但如果要再選第二個目標，在美國上市的阿里就很危險了。

先回港上市 再想辦法從美抽身

由於阿里巴巴的業務重心仍然在中國，美國在業務上打壓阿里的影響相對較小，真正弱點很可能是在資本市場之上，而這就回到筆者本篇的主題，阿里的回歸，部分原因很可能是在避免成為習總與「侵侵」鬥法的磨心。

筆者嘗試代入阿里巴巴角度分析，這個「回家」的工作應該如何做呢？首先它不可以循其他中概股的路徑，先在美國私有化再到香港掛牌，一則阿里市值規模非其他中概股可比，牽涉龐大資金，其次在這個敏感時刻提出私有化必定惹人懷疑，一旦再惹來股東集體訴訟，甚至美國證交會（SEC）介入便不堪設想；所以阿里應該思考先在香港掛牌，而且有必要考慮是否採用雙重上市而並非第二上市，然後再慢慢想辦法從美國抽身。相信不久以後就可以驗證這個推測，大家拭目以待。

[李曉佳 財經澡堂]

相關字詞﹕特朗普 中國 美國 華為 馬雲 阿里巴巴

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