盧志威﹕跌巿非一面倒 美股炒板塊輪動

現市况期權操作難度高

其實人同此心，大家都覺得政治市難以操作，如果找不到方向，先行避險十分正常，國債就可以提供安全網，給予資金停泊的地方，不用在今時今日的環境強行作決定，亦可以預留彈性，因為直接沽空，如果捉到靚位，當然用期權操作可獲得最大效果，但如果被反彈挾中，隨時出現前晚的走勢，即使被挾2%，就算用期權出擊，倉位也被挾走一大截。

不過就算反彈，亦未可肯定大市已步出弱勢，因為熊市的特質是常常出現急勁的反彈，常常會創即市升幅的紀錄，這是由於除了追貨之外，直接沽空或用衍生工具做淡，往往會被逼平倉，升勢自然比平常急勁，所以除非找到具信心的大位，否則衍生工具的操作難度極高。至於正股，由於幾可肯定利率會向下走，市場多數會再次兩極化，只有大公司、具獨特概念的公司可以跑出，所以注碼方面可集中。

息口走低 利大型獨特概念股

目前來看市場好淡並行，有多種因素在交纏，本周初當Google母企Alphabet（GOOGL）和亞馬遜（AMZN）爆出遭受反壟斷調查傳聞，當日是FANG幾隻大型科網股下跌，但是道指和標指維持穩定，如果是以往的市場相關系數，必定觸發大規模沽售，連中小型股也難逃一劫。此種冷靜的走勢，可以代表市場在做個別輪動，並非一面倒向淡，故此我們要跟着走，除了債券可以繼續留意，債券型的股票如防守股、公用股，甚至部分金融類股都能突圍。

[盧志威 美股搏擊]