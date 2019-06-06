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梁志麟 匯萃通

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梁志麟﹕避險情緒高 金價後市強

【明報專訊】貿易戰繼續成為市場焦點。近日美國先後向墨西哥及印度加徵入口關稅及撤銷稅務優惠，甚至有報道指將向澳洲加徵關稅，上述舉動令市場難以捉摸美國總統特朗普背後的目的及未來的政策方向，導致投資氣氛脆弱，將利好避險資產如日圓、瑞郎及黃金。技術上美元兌日圓已跌穿上月低位109，料整固後中線下試107.50；美元兌瑞郎可下試0.99水平；金價突破下降通道阻力，料後市可上試阻力區1350美元。

美匯指數可下試96.5

美國明日公佈5月份就業數據，市場預期非農職位增長為18.5萬份，雖然零售銷售及領先指標均顯示職位按年增長將有所放緩，但預期不足以證明美國經濟將步入衰退。要留意美匯指數收低於97，將確定短線高位已見，可先下試96.5。

歐洲央行今日公布議息結果。當地基本面疲弱已是不爭的事實，但央行對於定向長期再融資操作（TLTRO）寄予厚望，加上總裁德拉吉即將卸任，似乎短期內再推寬鬆貨幣政策的機會不大。技術上歐元收高於100天線1.1280，將確定短線低位已見，後市於1.12至1.1320上落。市場繼續觀望英國首相文翠珊的繼任人誰屬，暫時英鎊於1.26至1.28上落。

澳元整固 料下試2016年低位0.6830

商品貨幣方面，加拿大明日公布5月份就業數據，雖然市場預期職位減少5000份，但不要忘記4月急增10.7萬份，料職位略為減少不會影響貨幣政策。對於加元後市，雖然油價急跌利淡加元，但美元受壓下，料美元兌加元於1.3280至1.35上落。

澳洲公布議息結果後，焦點重回經濟數據。要留意日前澳洲公布的5月份職位廣告按年下跌15%，是2013年9月以來最大跌幅，就業市場疲弱將增加央行年底再減息壓力，料澳元整固後下試2016年低位0.6830。新西蘭再減息的壓力相對較低，料紐元先行於0.66至0.67整固。

交通銀行香港分行環球金融市場部

[梁志麟 匯萃通]

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