梁志麟﹕避險情緒高 金價後市強

美匯指數可下試96.5

美國明日公佈5月份就業數據，市場預期非農職位增長為18.5萬份，雖然零售銷售及領先指標均顯示職位按年增長將有所放緩，但預期不足以證明美國經濟將步入衰退。要留意美匯指數收低於97，將確定短線高位已見，可先下試96.5。

歐洲央行今日公布議息結果。當地基本面疲弱已是不爭的事實，但央行對於定向長期再融資操作（TLTRO）寄予厚望，加上總裁德拉吉即將卸任，似乎短期內再推寬鬆貨幣政策的機會不大。技術上歐元收高於100天線1.1280，將確定短線低位已見，後市於1.12至1.1320上落。市場繼續觀望英國首相文翠珊的繼任人誰屬，暫時英鎊於1.26至1.28上落。

澳元整固 料下試2016年低位0.6830

商品貨幣方面，加拿大明日公布5月份就業數據，雖然市場預期職位減少5000份，但不要忘記4月急增10.7萬份，料職位略為減少不會影響貨幣政策。對於加元後市，雖然油價急跌利淡加元，但美元受壓下，料美元兌加元於1.3280至1.35上落。

澳洲公布議息結果後，焦點重回經濟數據。要留意日前澳洲公布的5月份職位廣告按年下跌15%，是2013年9月以來最大跌幅，就業市場疲弱將增加央行年底再減息壓力，料澳元整固後下試2016年低位0.6830。新西蘭再減息的壓力相對較低，料紐元先行於0.66至0.67整固。

交通銀行香港分行環球金融市場部

[梁志麟 匯萃通]