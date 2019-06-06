美庫存急增 油價插4%

世銀下調今明年全球經濟預測

世銀再下調今明年全球經濟增長預測，最新的2019年增長預測，較今年初的預期下調0.3個百分點，至2.6%，為2016年來最低。2020年預測增長2.7%，較年初時的預測下調0.1個百分點。

澳洲首季GDP按季增長0.4%，按年增1.8%，為10年新低。增長放緩主要由於為GDP貢獻近六成的家庭消費開支增長放緩，薪酬增長停滯和樓價下跌也影響到消費開支。澳洲央行已暗示今年仍會減息。

歐元區銷售疲軟，4月零售銷售額按月跌0.4%。歐元區5月綜合PMI終值則意外上修至51.8，但分析認為，5月新訂單未見增長，需求疲軟，不能期望歐元區經濟前景短期內改善。荷蘭銀行預期，歐央行明年恢復量寬。

歐元區零售跌 荷銀料明年再量寬

歐盟委員會昨指意大利的債務愈積愈多，違反歐盟財政政策規則，有理由啟動紀律程序，令意大利政府可能面臨35億歐元（約309億港元）罰款。意大利在2018年債務增至相當於GDP的132.2％，比率僅次於獲救助的希臘。歐盟委員會預測，意大利今、明兩年的債務仍將擴大。歐盟委員會昨也警告法國和比利時的負債，但並未向它們啟動懲罰程序。

（綜合報道）

[國際金融]