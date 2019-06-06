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美前財長薩默斯：今夏應減息半厘 「小非農」新職遠遜預期 美股再升

【明報專訊】貿易緊張形勢加劇之際，美國前財長薩默斯（Lawrence Summers）在《華盛頓郵報》撰文，呼籲聯儲局盡快採取行動，在今夏減息半厘，必要時在秋季再次減息，以避免經濟放緩或陷入衰退。他警告，聯儲局目前的減息空間，不足以應對經濟衰退，若不及時行動，任由經濟衰退發生，美國將面臨走上「日本化」之路，利率將永遠固定在零水平，且通縮壓力持續。

今年有投票權的芝加哥聯儲銀行行長埃文斯昨亦表示，低通脹本身意味需要更多寬鬆政策。不過明年有投票權的達拉斯聯儲銀行行長卡普蘭認為，現階段判斷是否需要減息言之尚早，需更多證據確認增長放緩。

薩默斯：不及時行動 美將如日本

近期美國部分數據轉弱，俗稱「小非農」的美國ADP私人市場職位，在5月僅增長2.7萬個，為2010年3月以來最低，是就業市場開始擴張以來最小的升幅。4月的私人職位增長，則由27.5萬下修至27.1萬人。上月數據遠遜預期，市場預期聯儲局減息，美股早段繼續向上。美匯指數跌0.2%，跌穿97。期金升幅擴大，高見每盎司1348.9美元，創逾3個月高位。美國國債孳息率再次下滑，美國10年期國債孳息跌穿2.09厘，在接近21個月低位徘徊。兩年期國債孳息率低見1.783厘，為2017年12月來最低。市場預期歐央行也準備放鴿，德國10年期國債孳息率跌至負0.225厘的新低。

聯邦基金利率2.5厘 難應對減息需求

薩默斯指出，有三大原因令聯儲局反應過慢會帶來危險。首先市場對減息的預期愈趨強烈，倘聯儲局未能減息，將會是出乎意料的負面消息，令市場質疑聯儲局是否對經濟狀况缺乏敏感。另一原因是參考過往歷史，聯儲局通常累計減息5厘來應對經濟衰退，而聯邦基金利率目前在2.5厘，未夠彈藥去應對減息的需求。如不及時採取行動，美國可能會重蹈日本長期零利率的覆轍。此外，聯儲局已毋須在刺激經濟與控制通脹風險之間作出權衡，因為聯儲局現在需要的是提振通脹，盡快實現2%的通脹目標。美國核心通脹率上季只有1%，過去一年只有1.6%。

薩默斯強調，現並非憂慮市場過熱時候，如不及時採取寬鬆措施，經濟可能面臨更大麻煩。他說，雖然政策制定者往往在高度不確定及政治化環境審慎而為，但在當前情况下，這將是嚴重錯誤。鑑於貨幣政策的作用有相當大的滯後性，一旦經濟下行開始就會形成動力，倘聯儲局行動遲緩將尤其危險。他說，回顧過去，聯儲局在2008年經濟衰退及2000年科網泡沫爆破時反應太慢，如今一旦陷入嚴重衰退，勢必將鼓吹民粹主義和極端情緒，削弱美國在環球實力和影響力。

迹象顯示美經濟前景已轉弱

他警告，經濟衰退的後果可能是災難性的，儘管明年陷入衰退的概率仍低於50%。薩默斯指出，迹象顯示美國經濟前景已經轉弱。美國首季國內生產總值（GDP）按季增3.1%，但以收入衡量的國內總收入（GDI）按季僅增1.4%，兩者增長的差距之大，是金融海嘯以來最高。GDP與GDI增幅合計的平均值，被認為能更有效預測修正後的GDP增幅。

（綜合報道）

[國際金融]

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