競逐日博彩項目 何猷龍：美財團競爭大

投資料百億美元計

他又說，集團在澳門新濠天地發展摩珀斯之餘，在日本方面擬引入最新及最多科技，令日本的綜合度假村可以由承傳過往歷史，進入未來，因此項目將由澳門以前的City of Dreams， 到日本發展成City of Future。最近新濠博亞和澳洲富豪詹姆士帕克友好商討下，以約95億元購入澳洲皇冠19.99%股權，加上澳洲的賭例又為全球最嚴，因此有如在部署到日本爭取賭牌前進行嚴格審核。同時，在今次收購皇冠前，亦已向內地打了招呼。

澳門貴賓生意外流 集團跑贏市場

新濠博亞在邁向國際化之前，何猷龍指出，主要的澳門業務只有少於5%的除息稅、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）來自貴賓博彩，因此較少受中美貿易戰影響，隨澳門貴賓廳生意外流，集團的生意反而跑贏市場。他估計，澳門全年博彩生意尚有單位數字增長。

至於在爭取續牌方面，他說，集團從來配合政府多做些非博彩及多元化，並會繼續配合要求。新濠博亞同時應付日本競投賭牌、澳門續牌及收購皇冠，他強調集團處理資產負債表向來態度保守，尚有足夠資金應付。