新濠半億增持 全資擁珍寶海鮮舫 股權分散擬整合 估值3.7億

明報記者 陳偉燊

新濠國際在2004年正式全面涉足賭業之前，主要在港從事港島東山台的物業投資及經營珍寶王國的前身珍寶海鮮舫兩大業務。珍寶海鮮舫早於1976年，由賭王何鴻燊斥資3000萬元建成。新濠則於1993年6月，落實向當時賭王旗下信德集團（0242）收購香港仔飲食86.68%股權，作價逾4.35億元，當中現金部分佔1.2億元，餘額逾3.15億元配發股份支付。

1992年底時，香港仔飲食全年盈利5050萬元。當年新濠的出價，相當於香港仔飲食整體估值5.01億元。事隔26年，若按新濠最新作價計，整間香港仔飲食估值降至3.73億元，貶值1.28億元。按昨日公告指，香港仔飲食2018年全年獲利2338萬元，按年減少67.6%，更多年未有派息。

去年賺2338萬 大跌68%

據公司註冊處資料顯示，香港仔飲食除了新濠國際之外，股權相當分散，運作如公眾公司。持股份數相對較大的股東尚包括協成行主席方潤華旗下公司、蜆壳電器已故主席翁祐後人、東亞銀行（0023）主席李國寶及已故的「造船大王」王華生長女王敏馨，分別持股1.67%、0.88%、0.59%及0.34%。其他較知名的股東尚包括長實（1113）創辦人李嘉誠岳父創辦的中南鐘錶、「糧油大王」李廣林及鴻興印刷（0450）旗下公司（見圖）。

新濠表示，每股香港仔飲食的A股及B股要約價均為8895.76元，分別涉及3399股A股及2193股B股，相當於13.32%權益，總作價4974.5萬元，要約將於今年8月底前生效。是次交易有助股東套現，同時更好地推展香港仔飲食未來業務計劃。該集團擬保留香港仔飲食現有業務及員工。新濠國際在經營香港仔飲食之外，主要博彩業務是經持股54.88%的美國上市公司新濠博亞營運。新濠亦為少數香港上市公司，旗下附屬公司設有A、B股。

何猷龍：收購皇冠後擬簡化架構

新濠主席何猷龍昨日說，新濠博亞一旦完成收購澳洲皇冠後，其持有的綜合度假村數目將由5個增至10個，因此亦有考慮簡化架構，擬透過回購及增加派息40%，提高對股東回報。