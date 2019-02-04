ESR Cayman明起招股 入場費3515元

集資最多97.4億 逾四成為售舊股

對於賣舊股的安排，公司主席Jeffrey Perlman表示，為了符合上市要求，故要求舊有股東出售股份，以維持股份的流通量。據招股文件所示，各控股股東都有出售股份，大股東華平出售1.89億股，京東賣近828億股。

首席財務官鄒偉平表示，中美貿易戰對公司未有造成影響，因為物流業務主要以內需用品為主，不是靠出口貿易。

Perlman表示，中美貿易戰使原本在中國的工廠轉到越南等生產及勞工成本較低的地方，令公司有機會與當地政府接洽，物流倉儲可帶來新工作機會和稅收，對於未來12至18個月的業務發展有很大幫助。另外，今次公司集資所得有近九成用於還債，Perlman指此舉可維持較低負債率，公司本身亦有足夠現金支撐業務發展。早前有市場消息稱，ESR延遲招股，聯席保薦人德銀表示，在昨日前未有公布任何官方的發售時間表，對今次上市招股非常有信心。