新地郭基泓：將斥數十億發展5G

新地執行董事郭基泓表示，集團將投資數十億元支持數碼通發展5G網絡服務，並會參與即將推出的中段頻譜競投。未來數月，數碼通亦將於新地旗下商場，如apm、新城市廣場、YOHO Mall及ICC等，率先進行5G先導網絡測試、5G路演及展示等，當中包括透過電競、AR等體驗形式展示5G的可能性，首個路演將於暑假期間在新城市廣場舉行。

頻譜要明年才開始獲營運商使用

對於集團推出5G網絡的時間表，數碼通工程部總管梁忠興表示，中段頻譜要明年才開始獲營運商使用，加上要視乎市場發展及需求，以及相關手機及應用程式的推出，公司暫時未有確實推出5G網絡服務時間。

「就算想加價都難以加價」

提到內地5G發展較香港快，新地非地產業務行政總裁馮玉麟認為，主要是內地沒有頻譜費用，營運商可較大膽建設基站，但香港的頻譜費用在全球仍屬較貴水平。他又稱，發展5G會增加成本壓力，冀政府減低頻譜成本，以助營運商加快建設基站。

至於5G網絡推出後服務會否加價，馮玉麟指香港市場極具競爭性，「就算想加價都難以加價」。

集團又稱，美國打壓華為事件不會影響推出5G服務的時間表，下半年將會就設備供應商進行公開招標，不會排除華為在外。