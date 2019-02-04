陸金所上市無期 平保傳要回購 涉資最多940億 公司：沒重大收購計劃

明報記者 歐陽偉昉

報道稱，回購或涉及平保的A股或H股，與陸金所的股權交換，料交易即將公布。平保發言人回應稱，公司沒有任何重大收購計劃，沒有應披露而未披露的信息。另外，據了解，上述報道的回購交易不會發生。平保H股股價昨日高開低走，全日跟隨A股下跌，收報85.1元，跌0.12%。

平保H股昨隨A股下跌

除了壽險本業增長，平保有多間科技公司可供分拆上市，亦是市場給予估值高於同業的原因。陸金所早於2014年傳出分拆上市傳聞，至2015年底陸金所董事長計葵生曾表示最快會在2016年下半年啟動上市。雖然及後多次傳出陸金所申請上市，不過一直都只聞樓梯響，最近一次是在去年初傳出在4月提交上市申請集資50億美元。至於平保其他科技公司，平安好醫生（1833）已經於去年在港上市，金融壹賬通亦有傳目標在今年9月上市。

去年底融資後估值3089億

至於未能上市的原因，市傳與中國互聯網貸款平台備案審查一直未能完成有關，《金融時報》去年3月引述消息報道，陸金所正等待網貸監管制度明確，得到牌照後才上市。監管當局在2017年底要求網貸平台要在去年6月底前完成備案，不過去年6月起網貸平台出現倒閉潮，其中不乏擁有國資背景和運營多年的知名網貸平台，拖延完成備案時間。陸金所上市之路未成，該行在去年底完成C輪融資，融資後的估值為394億美元（約3089億港元），路透引述消息稱，陸金所在港上市申請暫時擱置，未清楚何時重開上市申請。平保聯席首席執行官陳心穎在今年3月的業績會上表示，公司資本相當充裕，並不急於上市。

去年底管理貸款餘額升30%

陸金所自2017年起錄得盈利，2018年陸金所所屬的金融科技與醫療科技業務的營運利潤，按年上升41%至77.48億元人民幣。截至去年底，陸金所資產管理規模按年下降20%至3694.14億元人民幣，主要受資產管理結構調整、產品主動清理影響。管理貸款餘額則按年上升30%，至3750.06億元人民幣。