陳帆：要求港航短期內改善財政

港航保證管理團隊變動沒影響運作

立法會議員梁繼昌表示，港航自去年12月起接連出現董事會人事變動及財政困難，詢問空運牌照局如何跟進事件，以及有否評估事件會否影響港航的營運和航班服務。陳帆昨書面答覆稱，牌照局高度關注港航的財政狀况，並根據《空運（航空服務牌照）規例》，要求港航提交具體計劃，在短期內改善財政狀况，牌照局在有需要時會採取適當行動。

至於港航向牌照局提交的財務資料，基於保密要求，牌照局未能對外提供詳情。根據港航對外公布的資料，港航正調整業務策略，對機隊及營運作出改動，包括個別時段減少往來北美的長途航線服務、延遲引入A350及A330客機計劃、推出自願離職計劃等，以應對經營環境的轉變。

陳帆續稱，牌照局會根據《規例》評估牌照持有人的財政狀况，如不信納持有人能夠在12個月內的任何時間，履行其實際和潛在義務，或有人針對持有人提出破產等法律程序，或持有人自發清盤，牌照局可考慮暫時撤銷或撤銷其牌照、或更改牌照現有條件等；目前牌照局正跟進港航在《規例》下須提交經核數師審計的年度財務報表等事宜。