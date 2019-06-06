鍾國頌興訟致損失 港航董事索償近億

股份轉讓禁令延至8月下旬

原告包括鍾國頌旗下的香港航空諮詢服務有限公司、Frontier Investment Partner（FIP）及香港航空有限公司，原分兩案入稟高院，要求禁止港航現任董事及股東進行公司的股份轉讓、訂立任何口頭或書面協議，向現有股東或任何第三方發行新股；並禁止神秘買家Grand City Capital Investment（宏城創富）處理其聲稱已從FIP收購的港航控股股份。另一禁制令則禁止港航現任董事，在未經全體董事會批准下，除日常業務外，簽署任何交易或協定。

法庭昨日通過將兩項臨時禁制令的有效期延至8月22日。但法官指出，由於兩入稟狀的原告均屬FIP及鍾國頌一方，冀原告將兩案合併作同一申索案件處理，原告及被告均表示無異議。

法官又提到，不明白原告為何至今尚未提出具體的訴訟原因，原告代表律師稱因需要更多時間準備，故要求延遲提交申索書，惟一眾被告均冀盡早處理案件，法庭最終決定原告須在7日內更改入稟狀，並在21日內遞交申索書。

官指鍾未提興訟原因 限21日內交

另外，被告港航董事侯偉及孫劍峰的代表律師首次在庭上提出，如果港航因相關禁制令影響而產生任何損失，原告須向港航賠償9500萬元，原告方表示金額龐大，但法官稱就航空公司而言，對該金額不感意外，法庭擬定7月17日審議是否通過此議案。