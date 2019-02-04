IMF下調今明年中國經濟預測

料2024年增長率放緩至5.5%

IMF表示，中國經濟增長在2019年初趨於穩定，反映廣泛的政策支持。雖然美國最近提高關稅，但目前為止已宣布的政策刺激，足以使經濟在今明兩年穩定增長。不過如果貿易緊張局勢進一步升級，給經濟和金融穩定造成風險，有必要實施一些額外的政策放鬆措施。例如，可以通過財政擴張穩定經濟，由中央財政提供資金再以有利於再平衡的方式實施，並針對低收入家庭。另外，中國亦應提高匯率靈活性，促進對新的外部環境作出調整。

籲取消對國企隱性擔保

金融監管方面，IMF認為，中國在加強金融監管、減少監管套利和改善金融監管制度的協同工作，已促使信貸增長和企業債務下降。IMF認為，今後中國應加強銀行資本，特別是對於中小銀行，並且不應出於周期性原因或以抵消國內金融環境收緊的影響為目的，而放鬆微觀審慎監管。為了改善信貸分配和效率，在實施相關政策增加對私營部門貸款的同時，還應制定一項全面計劃來取消對國有企業的隱性擔保。

IMF亦建議中國繼續推進國有企業改革，通過更硬性約束國有企業的預算，和取消對這些企業的隱性擔保實現競爭中性。為管理中國日趨系統化和複雜的經濟，需要實現政策框架的現代化，建立更加市場化、透明的政策框架。