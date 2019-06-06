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內地抽查77藥企 藥股普遍下挫 石藥復星上藥上榜 主力查核會計帳目

【明報專訊】市場憧憬美國可能減息，美股做好帶動恒指喘定，結束連續5日跌勢，但醫藥股逆市捱沽，主要因為財政部聯同國家醫保局，展開醫藥行業會計信息質量檢查工作，隨機抽查了77家內地醫藥企業，部分內地上市藥企及本港上市的石藥（1093）、復星醫藥（2196）等的子公司也在名單之中。除了受檢查的醫藥股捱沽之外，不少沒在名單中的醫藥股也受拖累。

明報記者 陳子凌

據財政部官方網頁前日公布，將聯同國家醫保局成立協調工作組，從本月起至7月對醫藥行業展開會計信息質量檢查工作。在按照「雙隨機、一公開」的要求下，隨機抽取了77家醫藥企業作為檢查對象，檢查範圍將重點審查醫藥企業的費用、成本和收入的真實性，並要求在今年8月30日前，各地須將審查資料上報財政部。

中生沒受查 反跌8%最傷

從財政部列出的77家藥企名單中可見，包括賽諾菲、施貴寶等國際知名藥企，恒瑞醫藥、步長製藥等A股藥企，以及石藥集團、復星醫藥、上海醫藥（2607）、國藥（1099）、同仁堂國藥（3613）、華潤醫藥（3320）等本港上市藥企的同系或子公司都在名單之中。

受到排查財務的消息影響，相關醫藥股昨日捱沽，石藥及復星醫藥跌逾4%，同仁堂國藥也跌2%，不過國藥微升0.52%，華潤醫藥則無升跌。排查消息更進一步拖累其他醫藥股，藍籌股中生製藥（1177）跌8.4%最傷，金斯瑞生物（1548）亦挫3.66%，而綠葉製藥（2186）也跌逾3%。

康美藥業上月被揭造數

交銀國際發表報告指出，據財政部的通告顯示，此次核查重點關注醫務人員回扣、銷售返利以及虛報生產採購成本等現象，在現場檢查中發現的問題將移交醫保、稅務、公安等相關部門處理。該行認為，此次會計核查是國家應對藥品價格虛高的又一應對舉措，有助於規範市場，減少藥品銷售上的灰色地帶，長遠來看有助於減輕藥企的銷售費用負擔，有利規範經營、有高質產品的藥企發展。

另一方面，上月才有內地藥企財務出事，A股上市、市值千億的康美藥業被揭發財務造假，虛增了300億元人民幣資金，惹來市場震動。

恒指夜期續疲弱 低水200點

雖然醫藥股受沽壓，不過昨日大市在連跌5日後迎來反彈，上午高開354點，其後升幅逐步收窄，全日收報26,895點，升133點；國指升3點，報10,345點，但成交金額不足800億元，僅794億元。恒指夜期持續疲弱，至昨晚11時15分報26,695點，低水200點。

相關字詞﹕財務造假 財政部 會計檢查 醫藥股

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