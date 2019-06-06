寶盈實呎1.25萬 貴絕將軍澳未補價居屋

市場消息稱，上述單位為寶盈花園8座中層C室，實用面積484方呎，2房間隔，以607萬元（未補地價）成交，實呎12,541元，呎價貴絕將軍澳未補價居屋。對上紀錄為今年4月、同由寶盈花園以實呎12,352元所創。原業主於2016年4月以340萬元（未補地價）買入，3年額印鬆綁後沽貨，帳面大幅獲利267萬元或近八成。

海悅豪園兩房730萬破頂

另外，香港置業助理分區董事劉浩勤表示，將軍澳海悅豪園錄得6月首宗二手成交，單位為2座高層D室，屬實用面積432方呎兩房戶，原業主去年8月放盤叫價770萬元，累減40萬元或5%後，以730萬元易手，實呎16,898元，成交價屬屋苑同類戶型新高。原業主於2012年底以450萬元購入，現帳面賺280萬元或62%。

市場消息指，九龍站擎天半島1座極高層相連樓層A室兩伙，連4個車位，以約9000萬元售出，單位總實用面積2250方呎，實呎約4萬元，買家為資深投資者羅珠雄或相關人士。原業主於2004年共斥2308萬元購入，帳賺6692萬元或2.8倍。