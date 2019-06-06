薈蕎開放式戶呎租62元 沙田新高

中原高級區域聯席董事馮澤源表示，上述單位為薈蕎2翼中層C06室，屬實用面積252方呎、開放式間隔，以月租1.55萬元租出，實用呎租61.5元，屬屋苑首宗租務成交，呎租更創沙田呎租新高。租客為一名就讀中文大學的內地生。業主2018年3月以557.6萬元購入單位，租金回報約3.3厘。

內地生月租1.55萬承租

事實上，大圍區內不少物業均成為內地生租住的對象，中原地產市務經理陳冠霖稱，3名浸會大學的內地生近期以月租1.5萬元，合租金獅花園金貴閣B座高層2室，實用面積282方呎，實用呎租53.1元，業主2015年6月332萬元購入，租金回報約5.4厘。

另金獅花園金貴閣D座中層2室，實用面積285方呎，則由兩名城市大學學生及一名中文大學學生共同以1.5萬元租住，實用呎租52.6元。業主於2017年8月以400萬元購入，租金回報約4.5厘。

比墅皇宮屋月租高見25萬

此外，豪宅亦錄得高價租務，市場消息指，大埔比華利山別墅「皇宮屋」以月租25萬元租出，創區內新高紀錄。有關物業為比華利山別墅溫莎道雙號屋，實用面積5943方呎，屬4房間隔，現以月租25萬元租出，實用呎租42元，創屋苑呎租新高，月租更創區內新紀錄。業主2015年連6個車位以1.16億元購入，租金回報約2.6厘。

另有業主趁樓市高位先沽貨再租樓，中原地產首席分區經理楊文傑表示，鰂魚涌康怡花園R座中層2室，實用面積466方呎，以月租2萬元租出，實用呎租43元。新租客原為同區業主，沽出自住物業後，再租住同區物業。業主2011年以445萬元買入上址，租金回報5.4厘。

業主沽貨後 2萬轉租同區康怡

此外，美聯營業經理黃永財表示，南昌站匯璽II第5B座高層D室，實用面積354方呎，屬1房間隔，獲區內客以月租2萬元承租，實用呎租56.5元。業主去年9月以867.2萬元一手購入單位，租金回報約2.8厘。