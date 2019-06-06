嘉華呂志和：市民置業宜「睇定啲」

料貿戰對港樓影響不大

呂志和又說，現時貿易戰已經由起初「傾傾講講」，變成兩個大國「打交」，到今日已經「打稀土戰」。貿易戰本身是世界的問題，相對香港樓市則有市民本身的需求支持，香港有自己的需要，因此他認為，貿易戰影響香港樓市不多。不過，貿易戰在處於緊張的階段，究竟會進展到什麼程度，他建議「大家保守些會好些」，現時以他所見，樓市成交已經減少一點。至於集團在投地方面，他表示，中美兩國目前去到這個情况，他們還是「睇定啲」，他亦不知道兩國的角力最終要何時結束。然而他笑說：「（我）已這麼大年紀，看過很多大起大落。」

儘管呂志和建議市民買樓時要「睇定啲」，但是他表示，嘉華今年內仍然計劃推出多個新盤，當中包括啟德新盤嘉峰匯、九龍塘嘉林邊道5間豪宅，連同上海嘉濤灣及其他合資項目，約4000個單位。