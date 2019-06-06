海日灣II推50伙招標 新指引後最大批

海日灣II是次推出招標的50伙，標準戶均屬3、4房間隔，實用面積795方呎起，個別招標單位雖然屬實用面積304至313方呎1房設計，但屬地下連花園特色戶，因此亦符合地建會招標新指引。海日灣II原有銷售安排中，招標單位包括一伙1座11樓B室，雖屬於3房連儲物房間隔，但實用面積僅700方呎，發展商發現後已將此單位下架。

富豪‧山峯洋房每呎管理費6元

其他新盤方面，百利保（0617）及富豪酒店（0078）合作的沙田九肚富豪．山峯，4月推出至今累售7伙、套現約6億元，早前更有特色戶呎售逾4.2萬元、創新界分層物業次高紀錄。百利保執行董事兼首席營運官范統稱，集團將會陸續推出洋房標售，售價參考同區物業。

富豪．山峯設有24幢洋房，實用面積約2200至5000方呎，大部分洋房設私人升降機，每實呎管理費約6元。發展商昨日向傳媒開放3號示範屋，實用面積2759方呎，屬4房4套間隔，裝修費約1100萬元。

另外，新世界（0017）旗下已屆現樓的北角柏蔚山，昨日再沽出一伙兩房戶，單位為第1座33樓H室，實用面積617方呎，成交價2264.8萬元、實呎36,707元。柏蔚山去年6月開售至今累沽545伙，套現逾129億元。