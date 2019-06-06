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海日灣II推50伙招標 新指引後最大批

【明報專訊】地產建設商會早前公布「終極新指引」，規定3房單位即使招標，實用面積亦不可小於753方呎、並於6月1日落實執行後，億京旗下4月開售推出、一直以發價單形式發售的大埔白石角海日灣II，上載新銷售安排，下周二除以先到先得形式發售250伙（有價單）外，同時推出50伙招標發售，除屬海日灣II首次招標外，也是新指引生效後，暫時最大規模招標的新盤。

海日灣II是次推出招標的50伙，標準戶均屬3、4房間隔，實用面積795方呎起，個別招標單位雖然屬實用面積304至313方呎1房設計，但屬地下連花園特色戶，因此亦符合地建會招標新指引。海日灣II原有銷售安排中，招標單位包括一伙1座11樓B室，雖屬於3房連儲物房間隔，但實用面積僅700方呎，發展商發現後已將此單位下架。

富豪‧山峯洋房每呎管理費6元

其他新盤方面，百利保（0617）及富豪酒店（0078）合作的沙田九肚富豪．山峯，4月推出至今累售7伙、套現約6億元，早前更有特色戶呎售逾4.2萬元、創新界分層物業次高紀錄。百利保執行董事兼首席營運官范統稱，集團將會陸續推出洋房標售，售價參考同區物業。

富豪．山峯設有24幢洋房，實用面積約2200至5000方呎，大部分洋房設私人升降機，每實呎管理費約6元。發展商昨日向傳媒開放3號示範屋，實用面積2759方呎，屬4房4套間隔，裝修費約1100萬元。

另外，新世界（0017）旗下已屆現樓的北角柏蔚山，昨日再沽出一伙兩房戶，單位為第1座33樓H室，實用面積617方呎，成交價2264.8萬元、實呎36,707元。柏蔚山去年6月開售至今累沽545伙，套現逾129億元。

相關字詞﹕新盤招標 海日灣ii 富豪．山峯 柏蔚山

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